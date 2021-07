Centri per l'impiego, Marcozzi (M5s): 'Dalla Regione nessuna assunzione, non è accettabile' (Di venerdì 30 luglio 2021) Dure critiche da parte della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi alla giunta Marsilio. Secondo la pentastellata 'stando ai dati aggiornati al 31 marzo 2021, la Regione Abruzzo ... Leggi su chietitoday (Di venerdì 30 luglio 2021) Dure critiche da parte della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Saraalla giunta Marsilio. Secondo la pentastellata 'stando ai dati aggiornati al 31 marzo 2021, laAbruzzo ...

