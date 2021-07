Calciomercato Milan – Caldara | tentazione Torino | va via in prestito?

Advertising

Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - DiMarzio : #Milan | Incontro positivo per il rinnovo di #Kessié, anche se l'accordo non è stato ancora raggiunto - Gazzetta_it : Milan, c'è Kolo Muani dopo Giroud. Con Ibra trio di centravanti - infoitsport : Calciomercato Milan, maxi ingaggio proposto e colpo ad un passo - MilanNewsit : Gazzetta - Milan, ieri incontro tra Massara e l'agente di Kessie. Contatto anche Paolo Maldini -

Commenta per primo Tra i calciatori che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione c'è anche Mattia Caldara . I contatti per il difensore delsono già stati avviati ma, prima di accelerare, il direttore tecnico Davide Vagnati, deve sfoltire la rosa in difesa. Il candidato alla partenza è Lyanco , che ha richiesto espressamente la ...Alnon può bastare Brahim Diaz come trequartista. Maldini e Massara lavorano per prenderne un altro e i contatti sono avviati. Ilha ancora diverse operazioni da fare in entrata e in uscita. Una di queste riguarda l'arrivo di un nuovo trequartista. Sfumata l'idea di prendere Julian Brandt dal Borussia Dortmund, che ha già ...In questo momento Maldini e Massara possono offrire solamente la formula del prestito con diritto di riscatto, andrebbe convinto il Chelsea ad accettarla. Leggi anche:. Mercato Milan, sogno Ziyech per ...C'è ancora in corsa Marcel Sabitzer (RB Lipsia) ma Ziyech, nelle ultime ore, sembra essere tornato in prima linea. Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakim Ziyech, fantasista del Chelsea, può ...