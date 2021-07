Calciomercato Inter, Nandez più vicino: c’è il patto con Giulini (Di venerdì 30 luglio 2021) Continuano i contatti tra Cagliari e Inter per Nahitan Nandez: il giocatore oggi in Italia ha una promessa di Giulini L’esterno di fascia destra resta l’obiettivo principale del mercato dell’Inter. A tal proposito Nahitan Nandez tornerà oggi a Milano, dove vorrebbe rimanere per vestire la maglia nerazzurra. Ha ottenuto, come spiega Tuttosport, una promessa dal presidente cagliaritano Giulini di essere ceduto e la sua scelta è caduta sui campioni d’Italia. TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU InterNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Continuano i contatti tra Cagliari eper Nahitan: il giocatore oggi in Italia ha una promessa diL’esterno di fascia destra resta l’obiettivo principale del mercato dell’. A tal proposito Nahitantornerà oggi a Milano, dove vorrebbe rimanere per vestire la maglia nerazzurra. Ha ottenuto, come spiega Tuttosport, una promessa dal presidente cagliaritanodi essere ceduto e la sua scelta è caduta sui campioni d’Italia. TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

