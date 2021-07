Webuild | approvata semestrale con ricavi superiori a 3 mld

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nuovi ordini da inizio anno per 9,6 miliardi di euro, che raggiungono 23 miliardi con il mega contratto per la linea ferroviaria ad alta velocità Dallas-Houston. Portafoglio ordini pari a 43,3 miliardi, di cui 34,5 miliardi di construction backlog – focus su infrastrutture sostenibili in particolare mobilità sostenibile e clean water.e margini in crescita, a fronte di una persistente incertezza sull'economia globale legata all'andamento epidemiologico:Adj 3,1 miliardi (2,2 miliardi) + 42%. Ebitda Adj 198 milioni (111 milioni) +78%. Indebitamento finanziario netto: 540 milioni, in significativo miglioramento rispetto a ...