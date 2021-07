Unicredit, al via trattative per fusione con Mps (Di giovedì 29 luglio 2021) Unicredit apre le trattative per una possibile fusione con Banca Monte dei Paschi di Siena. Il gruppo guidato da Andrea Orcel e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista di maggioranza di Mps, hanno approvato i presupposti e le condizioni per una potenziale operazione sulle attività commerciali della banca senese, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di misure per mitigare i rischi. E avvieranno le trattative in esclusiva per verificare la fattibilità dell’operazione. Unicredit, data da mesi come possibile pretendente di Mps, rompe quindi gli indugi, nonostante tutte le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021)apre leper una possibilecon Banca Monte dei Paschi di Siena. Il gruppo guidato da Andrea Orcel e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, azionista di maggioranza di Mps, hanno approvato i presupposti e le condizioni per una potenziale operazione sulle attività commerciali della banca senese, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di misure per mitigare i rischi. E avvieranno lein esclusiva per verificare la fattibilità dell’operazione., data da mesi come possibile pretendente di Mps, rompe quindi gli indugi, nonostante tutte le ...

