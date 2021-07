Advertising

Affaritaliani : Unc e Selectra confermano Illumia come fornitore di SicurInsieme - Agenparl : UNC, Selectra e illumia di nuovo insieme per il gruppo d'acquisto SicurInsieme - -

Ultime Notizie dalla rete : Unc Selectra

Help Consumatori

...". A gennaio 2023 ci sarà una tappa delicata, il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero, milioni di utenze dovranno trovare una soluzione e Arel è convinto che SicurInsieme ...spiegano di aver fatto questa scelta "non solo per un'offerta economica green competitiva, ma anche per le condizioni economiche di rinnovo trasparenti, convenienti e sostenibili nel ...Roma, 29 lug. (askanews) - Unione nazionale consumatori (Unc), insieme a Selectra (Selectra.net), confermano per il secondo anno consecutivo ...Unione Nazionale Consumatori e Selectra confermano per il secondo anno consecutivo Illumia come fornitore di SicurInsieme, gruppo d'acquisto al quale hanno aderito oltre 2.000 persone in un anno. (ANS ...