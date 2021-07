Un nuovo ponte in via Veronese a Olbia ed in via Talete nascerà una piazzetta

Advertising

MIPiemonte : ?? SS11 - Padana Superiore ?? Senso unico alternato fino alle 18:00 del 31/07/21 fra Trecate e Ponte Nuovo in entramb… - strozzi_ant : - MassimoSertori_ : ??Qui #Traona/So. Incontro importante e proficuo con il #Sindaco Maurizio Papini e il #Comitato,dopo l’ufficialità d… - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #29luglio 1758, #Venezia: muore Vittoria #Barbarigo, madre del nuovo #papa veneziano Clemente XIII (vedi immagine). Pe… - alberto_sanavia : #29luglio 1758, #Venezia: muore Vittoria #Barbarigo, madre del nuovo #papa veneziano Clemente XIII (vedi immagine).… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo ponte

Lecco Notizie

Ila Olbia. Il vecchiodi via Galvani non ci sarà più. E' un tappo sul rio San Nicola e, per questo, sarà abbattuto e sostituito da uncollegamento che passerà da via Galvani, all'...E sempre grazie al tesoretto, il milione e 100 mila euro che il Comune spenderà per rimettere ailvia Cadorna sarà direttamente finanziato, senza la necessità di accendere alcun mutuo, ...Salvaguardia di bilancio 2021, Lemucchi: “Un milione per sostegno alle attività economiche, 900mila al sociale, 800mila alla cultura" ...Tra gli interventi che beneficeranno dell’avanzo rientra pure la nuova illuminazione dello stadio Voltini, da 550 mila euro, sebbene dopo il ribasso della gara d’appalto ne basteranno 350 mila. Per la ...