“Peggio di ciò che pensavo” George Clooney non crede ai suoi occhi | la scena davanti a sé è devastante

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 luglio 2021) Davverol’ondata di maltempo che ha investito parte dell’Italia nei giorni scorsi. Gravissimi i danni procurati a Laglio, in provincia di Como. A farne le spese, come tutti gli abitanti della zona, è stato un vip di proporzioni mondiali, che da sempre ha manifestato una amore irrefrenabile per il nostro Bel Paese. Se parliamo di maltempo nel nord Italia non possiamo certamente lasciare fuori dalla notizia tutta la zona della provincia di Como. A fare le spese di questa scellerata scrosciata d’acqua è stata Villa Oleandra, la residenza made in Italy di. Una vallata di fango, tronchi, detriti a ...