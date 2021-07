Olimpiadi | Paltrinieri | ‘un miracolo | ci ho messo il cuore'

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) - "Parlare diè poco, non ci avrei scomneanche io. Ma stavolta ci hoil". Lo ha detto Gregoriodopo la medaglia d'argento conquistata negli 800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020. "E' bellissimo, oggi ero un'altra persona rispetto alla batteria, con un'altra mentalità, un'altra cattiveria e voglia di gareggiare -ha aggiunto il campione alla Rai-. Me la sono vissuta al meglio. Ieri sera un mio grande amico mi ha detto che queste grandi finali non si affrontano con la testa ma con il, è l'unico modo per uscire ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Paltrinieri

Con Paltrinieri argento negli 800 le medaglie diventano 18, è l'oro di Valentina e Federica a farci prendere l'ascensore nel medagliere. Mai buongiorno aveva avuto più oro in bocca.