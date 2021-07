Non sono state convalidate dall’UE 5 terapie contro il Covid in concomitanza con «la scadenza dei vaccini» (Di giovedì 29 luglio 2021) Coincidenze di dati e forzature, che le congiunture astrali – in confronto – sono una passeggiata di salute. Sui social network, in diverse forme (ci sono sia messaggi che circolano a mo’ di catena in gruppi Facebook e in chat WhatsApp/Telegram, ma anche video come quelli realizzati su TikTok dall’utente @miamiss14, di cui vi abbiamo già parlato qui), sta circolando una notizia che può essere sintetizzata in questo modo: l’Unione Europea ha dato il via libera a delle cure contro il Covid-19 basate sugli anticorpi monoclonali (le stesse che in via sperimentale avrebbero permesso la ripresa di personaggi pubblici come Donald ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 luglio 2021) Coincidenze di dati e forzature, che le congiunture astrali – in confronto –una passeggiata di salute. Sui social network, in diverse forme (cisia messaggi che circolano a mo’ di catena in gruppi Facebook e in chat WhatsApp/Telegram, ma anche video come quelli realizzati su TikTok dall’utente @miamiss14, di cui vi abbiamo già parlato qui), sta circolando una notizia che può essere sintetizzata in questo modo: l’Unione Europea ha dato il via libera a delle cureil-19 basate sugli anticorpi monoclonali (le stesse che in via sperimentale avrebbero permesso la ripresa di personaggi pubblici come Donald ...

Advertising

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - andreapezzi : Condivido appieno le parole di #Cacciari sul tema del green pass. Per quel che vale sento la necessità di dirlo: ci… - borghi_claudio : La reazione che si è avuta contro la pessima e unilaterale iniziativa di #sterilgarda con relativa marcia indietro… - ssalvatoshi : @DeShindig E allora se sai che ci sono differenze non polarizziamo ulteriormente il dibattito. Che qua da due anni… - imfalljngforyou : RT @chetempochefa: 'Parlare di miracolo è poco, non ci avrei scommesso neanche io. Ma stavolta ci ho messo il cuore. Me la sono vissuta al… -