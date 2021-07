No Green pass | promotore fiaccolata | “Ma quale flop | è stata successo”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Un? Non direi, purtroppo il giornalismo italiano non sta vivendo una vita professionale obiettiva e trasparente”. Fabrizio Nusca non se la prende. Se per molti le manifestazioni Nodi ieri sono state un fiasco inatteso, ildel Comitato Libera Scelta, che ieri sera è sceso in piazza in dodici città italiane con unaper dire no alla certificazione verde, ci tiene a sottolineare che la manifestazione èunandato ben oltre le aspettative: “Siamo soddisfattissimi – spiega Nusca all’Adnkronos – la gente ha risposto bene, ...

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - RadioSoap2 : RT @orfini: I parlamentari di Fratelli d'italia occupano l'aula della Camera e bloccano i lavori esponendo cartelli con scritto 'no green p… - Paroledipaola : RT @mariolavia: ===Farsa di FdI alla Camera, striscione anti-green pass, impedita votazione su pregiudiziale -

L'accesso all'Arena di Verona, il 31 agosto (sera dell'evento), sarà consentito esclusivamente a coloro che saranno muniti di biglietto e di, in ottemperanza a tutte le norme di sicurezza ...Quel che stiamo vivendo è ambientato in uno scenario in cui le libertà individuali sono sospese da tempo. Quando si parla di, di Covid e di altre questioni legate alla pandemia, è sempre bene tenere a mente questo principio come premessa fondamentale di ogni riflessione. Perché dunque ilè tutto ...Seduta sospesa nell’Aula della Camera dove i deputati di Fratelli d’Italia hanno raggiunto il centro dell’emiciclo esponendo cartelli con la scritta ‘No green pass’. La protesta scatta durante l’esame ...Fabrizio Nusca non se la prende. Se per molti le manifestazioni No green pass di ieri sono state un fiasco inatteso, il promotore del Comitato Libera Scelta, che ieri sera è sceso in piazza in dodici ...