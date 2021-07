Il Codacons si offre a Calenda in cambio di un assessorato. E scrive: “Da sempre ci battiamo contro il malcostume” (Di giovedì 29 luglio 2021) Ognuno si batte contro il malcostume nella politica come meglio crede. Secondo il Codacons il modo più efficace per farlo è offrirsi ai candidati sindaco in cambio di un assessorato. Nero su bianco senza mezze parole. La chiarezza, almeno quella, non manca. Lo racconta su twitter il candidato al Campidoglio Carlo Calenda che allega foto della missiva firmata dal presidente dell’associazione Giuseppe Ursini. Oggi scopriamo che il @Codacons ha senso dell’umorismo, anche se inconsapevole. “Se mi dai un assessore ti appoggio”. Piuttosto Gasparri o i discendenti di Pol Pot. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Ognuno si batteilnella politica come meglio crede. Secondo ilil modo più efficace per farlo è offrirsi ai candidati sindaco indi un. Nero su bianco senza mezze parole. La chiarezza, almeno quella, non manca. Lo racconta su twitter il candidato al Campidoglio Carloche allega foto della missiva firmata dal presidente dell’associazione Giuseppe Ursini. Oggi scopriamo che il @ha senso dell’umorismo, anche se inconsapevole. “Se mi dai un assessore ti appoggio”. Piuttosto Gasparri o i discendenti di Pol Pot. ...

Ultime Notizie dalla rete : Codacons offre Siciliani indecisi sul vaccino, Codacons offre un'assicurazione Sono molti i siciliani che oggi, non per questioni ideologiche ma per paura di possibili effetti negativi sul fronte della salute, sono indecisi sulla vaccinazione. Per tale motivo il Codacons offre una polizza assicurativa gratuita che coprirà eventuali danni legati alla somministrazione. Sarà necessario iscriversi all'associazione dei consumatori (al costo ridotto di 10 euro al ...

