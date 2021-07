Google multato in Russia per come custodisce i dati dei cittadini (Di giovedì 29 luglio 2021) La sentenza è arrivata oggi dal tribunale del distretto Taganka della capitale russa, lo stesso chela scorsa settimana ha multato Google, Twitter e Telegram per non aver cancellato i contenuti che erano stati bollati come illegali. Oggi Mosca multa Google perché il colosso non custodisce i dati degli utenti russi in server che si trovino sul territorio nazionale. LEGGI ANCHE >>> In che modo Putin sta facendo pressione sui social in vista delle elezioni in Russia Russia multa Google perché si rifiuta di custodire i ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 luglio 2021) La sentenza è arrivata oggi dal tribunale del distretto Taganka della capitale russa, lo stesso chela scorsa settimana ha, Twitter e Telegram per non aver cancellato i contenuti che erano stati bollatiillegali. Oggi Mosca multaperché il colosso nondegli utenti russi in server che si trovino sul territorio nazionale. LEGGI ANCHE >>> In che modo Putin sta facendo pressione sui social in vista delle elezioni inmultaperché si rifiuta di custodire i ...

