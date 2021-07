Giustizia, Toninelli: “Conte? La persona giusta per trattare, conosce bene il diritto”. E sulla riforma: “Occhio ai reati spia della mafia” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Quando si parla di reati di mafia che non devono restare impuniti attenzione anche ai reati spia della mafia. Penso a reati come il falso in bilancio o il traffico illecito di rifiuti” così il senatore M5S Danilo Toninelli sulla riforma della Giustizia. E su Conte: “Sto riscontrando una grandissima fiducia nei confronti di Giuseppe Conte. Questa riforma la può trattare una persona che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) “Quando si parla didiche non devono restare impuniti attenzione anche ai. Penso acome il falso in bilancio o il traffico illecito di rifiuti” così il senatore M5S Danilo. E su: “Sto riscontrando una grandissima fiducia nei confronti di Giuseppe. Questala puòunache ...

