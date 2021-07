Advertising

fisco24_info : Enel: cala risultato netto 6 mesi, ma aumenta investimenti: Starace conferma obiettivi annuali e dividendo -

Ultime Notizie dalla rete : Enel cala

Trend-online.com

...4% rispetto ai 2.405 milioni del primo semestre del 2020, ma ha aumentato gli investimenti del 16,3%, a a 4.813 milioni di euro soprattutto in Infrastrutture e Reti, nei Mercati finali e inX. ...In attesa dei dati ufficiali di, gli analisti di Mediobanca Securities mantengono una view bullish, con una raccomandazione "outperform" e un prezzo obiettivo a 9,1 euro.: la preview di ...(ANSA) – ROMA, 29 LUG – Enel chiude i primi sei mesi del 2021 con un risultato netto ordinario del gruppo a 2.299 milioni di euro in calo del 4,4% rispetto ai 2.405 milioni del primo semestre del 2020 ...Enel scende in controtendenza nel giorno in cui saranno diffusi i numeri del 2° trimestre e del 1° semestre. Cosa aspettarsi e che fare con il titolo.