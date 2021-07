Denise Pipitone: l'ex pm Maria Angioni a processo per falsa testimonianza (Di giovedì 29 luglio 2021) . La procura di Marsala ha disposto il giudizio immediato per la magistrata accusata di false dichiarazioni al pubblico ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021) . La procura di Marsala ha disposto il giudizio immediato per la magistrata accusata di false dichiarazioni al pubblico ...

Advertising

fanpage : CASO DENISE PIPITONE, l'ex pm Maria Angioni a pocesso per falsa testimonianza - huge1961 : RT @MPSkino: Chiedo scusa a @MissingDeniseMp Piera Maggio (mamma di Denise Pipitone) per non aver letto prima le sue richieste di condivisi… - MagaMagaoz : RT @MPSkino: Chiedo scusa a @MissingDeniseMp Piera Maggio (mamma di Denise Pipitone) per non aver letto prima le sue richieste di condivisi… - MPSkino : RT @MPSkino: Chiedo scusa a @MissingDeniseMp Piera Maggio (mamma di Denise Pipitone) per non aver letto prima le sue richieste di condivisi… - brandystrega : RT @MPSkino: Chiedo scusa a @MissingDeniseMp Piera Maggio (mamma di Denise Pipitone) per non aver letto prima le sue richieste di condivisi… -