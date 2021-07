(Di giovedì 29 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Sarà nuovamente aperto a partire dal 1° settembre l’(AMU) nato in sinergia tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”.Dopo l’interruzione delle attività causata dalla pandemia l’AMU torna ad essere operativo per venire incontro alle esigenze degli studenti. Una realtà consolidata dal 2011 regolata il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

ilmattinodisici : #NewsSicilia #noindex Ambulatorio Medico Universitario, rinnovata intesa tra Unipa e Aoup - messina_oggi : Ambulatorio Medico Universitario, rinnovata intesa tra Unipa e AoupPALERMO (ITALPRESS) – Sarà nuovamente aperto a p… - blogsicilia : #notizie #sicilia Ambulatorio Medico Universitario, rinnovata intesa tra Unipa e Aoup - - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Sarà nuovamente aperto a partire dal 1° settembre l’Ambulatorio Medico Universitario (AMU) na… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ambulatorio Medico Universitario, rinnovata intesa tra Unipa e Aoup - -

Ultime Notizie dalla rete : Ambulatorio Medico

PalermoToday

E il sindacocontinua: 'Per tutti questi 16 mesi sono sempre andato a visitare i miei pazienti , mentre altri chiudevano il loro, e ho sempre garantito loro le cure domiciliari ...E' stato inaugurato ieri l'solidale ideato e promosso dall'associazione Auser Molise e dal circolo Auser di Larino nello spazio degli ex prefabbricati scolastici di via Morrone. La ...L'utilità dei consulti da remoto è emersa soprattutto durante la pandemia da Covid-19, quando questa modalità di interazione con il paziente ha permesso di evitare di affollare gli ambulatori o i ...PALERMO (ITALPRESS) - Sarà nuovamente aperto a partire dal 1° settembre l'Ambulatorio Medico Universitario (AMU) nato in sinergia tra ...