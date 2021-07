Tommaso Zorzi, amicizia finita con Francesco Oppini: notizia certa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tommaso Zorzi e Francesco Oppini pare abbiano litigato. Non è la prima volta che c’è questa voce ma ora un elemento lo conferma quasi Tommaso Zorzi e Francesco Oppini (Facebook)Si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5, lì hanno cominciato a legare e l’amicizia oltre le mura della casa più famosa di Cinecittà è proseguita. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini erano diventati inseparabili e alcuni momenti durante il reality sono memorabili come quando il primo ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 28 luglio 2021)pare abbiano litigato. Non è la prima volta che c’è questa voce ma ora un elemento lo conferma quasi(Facebook)Si erano conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5, lì hanno cominciato a legare e l’oltre le mura della casa più famosa di Cinecittà è proseguita.erano diventati inseparabili e alcuni momenti durante il reality sono memorabili come quando il primo ...

