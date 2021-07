Tokyo 2020, Schwartzman polemico: 'Non è tennis, sembra The Walking Dead' (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sempre più sotto accusa la programmazione del torneo olimpico di tennis. Il comitato organizzatore ha mantenuto la propria posizione e non ha spostato in avanti l'inizio degli incontri fissato per le ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sempre più sotto accusa la programmazione del torneo olimpico di. Il comitato organizzatore ha mantenuto la propria posizione e non ha spostato in avanti l'inizio degli incontri fissato per le ...

