Roma | Shomurodov del Genoa a un passo | tutte le cifre

Advertising

Glongari : Confermate le anticipazioni di @tvdellosport rispetto all’interesse della #Roma per #Shomurodov. Nome possibile con… - DiMarzio : #Roma-#Shomurodov: i giallorossi più vicini alla chiusura. Gli ultimi aggiornamenti - DiMarzio : #calciomercato #asroma, #Shomurodov ha detto sì ed è sempre più vicino: i dettagli dell'accordo - JosephSayah16 : RT @augustociardi75: Se gioca bene e segna sarà ShoWmurodov #Shomurodov #Roma #calciomercato - Valer10ASR : @ing_michele @augustociardi75 Speriamo per la Roma, io sono scettico, volevo altro ma dal momento che varca il canc… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Shomurodov

- Lasta chiudendo l'acquisto di Edlor Shomurudov. Tiago Pinto nella trattativa lampo con il Genoa ha messo le mani sul ventiseienne uzbeco che già nelle prossime ore potrebbe arrivare nella capitale ...Accordo trovato trae Genoa per Eldor: l'attaccante si trasferirà nella capitale per una cifra vicina ai 20 milioni di euroe Genoa hanno trovato l'accordo per Eldor. Secondo quanto ...La Roma è pronta a mettere a segno il terzo acquisto del suo mercato che andrà a rinforzare il reparto d’attacco. In serata è stato raggiunto con il Genoa l’accordo per il trasferimento in giallorosso ...News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...