Raccoglievano rifiuti nel Pratese e li stipavano in capannoni veronesi in disuso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raccoglievano rifiuti

VeronaSera

In passato i fuochi erano anche l'occasione per bruciaree scarti del lavoro dei campi. La ..., mediante donazione o furto autorizzato, ogni genere di materiale combustibile e ......2020 gli italiani hanno differenziato 2.396.000 tonnellate did'imballaggio in vetro, il 2,6% in più rispetto all'anno precedente. La resa pro capite aumenta ancora: nel 2019 si...Ha lanciato una campagna per l’ambiente pagaiando per 23 ore su una tavola. Coordina un campo estivo per ragazzi in Toscana e li porta anche a pulire le spiagge. «Ai miei compagni di onde dicevo: aiut ...