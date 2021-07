Mottarone | Csm | su fascicolo non rispettate regole

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Letabellari, cioè quelle che riguardano l'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari, non sono state. Il plenum del Csm boccia la revoca delsulla tragedia della ...

Agenzia ANSA

Il plenum del Csm boccia la revoca del fascicolo sulla tragedia della funivia del Mottarone da parte del presidente del tribunale Luigi Montefusco alla giudice per le indagini preliminari Donatella Banci Buonamici. Tutta la gestione del fascicolo sulla strage della funivia del Mottarone nel tribunale di Verbania è irregolare. Il balletto di competenze tra giudici, l'anomala gestione del fascicolo. Diversi consiglieri del Csm avevano sollevato perplessità. Le regole tabellari, cioè quelle che riguardano l'organizzazione del lavoro negli uffici giudiziari, non sono state rispettate.