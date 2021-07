Infortunio Demme | operazione in vista | oggi la decisione

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’di Diegocambia i piani del Napoli. Il calciatore tedesco deve decidere se sottoporsi o meno adchirurgica per l’al ginocchio. Secondo quanto scrive Il Mattino, insieme con lo staff medico, deciderà se operarsi o meno. Bisognerà capire se l’intervento chirurgico può portare una riduzione dei tempi di recupero per. Valutazioni che bisogna prendere con calma e senza forzare i tempi. Anche perché il Napoli senza il centrocampista si trova con gli uomini contati in mediana, dato che a fine stagione è andato via anche ...