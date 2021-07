Gazzetta: Oriali - Inter, è addio. A breve l'ufficialità (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non sarà nominato un nuovo team manager. Gestiranno tutto Ausilio e Marotta Il divorzio tra Lele Oriali e l'Inter è ormai certo . A breve arriverà l'ufficialità, scrive la Gazzetta dello Sport. La leggenda nerazzurra abbandonerà il ruolo di "first technical manager". Oriali manterrà solo la carica di team manager della Nazionale. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non sarà nominato un nuovo team manager. Gestiranno tutto Ausilio e Marotta Il divorzio tra Lelee l'è ormai certo . Aarriverà l', scrive ladello Sport. La leggenda nerazzurra abbandonerà il ruolo di "first technical manager".manterrà solo la carica di team manager della Nazionale.

