(Di giovedì 29 luglio 2021)Via Piero della Francesca, 68 – 20154Tel. 339/2238657 Sito Internet: Tipologia: piadineria Prezzi: piadine 4/7€ (+0,50/0,60€ per le farine particolari) Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAConferma di voto per questa piadineria che si trova in zona Sempione e che è ormai uno degli indirizzi più noti di. Il menù è ricco e vario, infatti, oltre al tabellone diviso in proposte classiche, speciali e nuove, ci sono diverse indicazioni (a nostro avviso un po’ troppe) sparse sulle pareti ad indicare altri abbinamenti e farine speciali, creando magari un po’ di confusione all’avventore nella scelta. La piadina è ...

Advertising

SecolodItalia1 : Doppiozero – Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Doppiozero Milano

doppiozero

... occupandosi di grafica e insieme dirigendo la rivista online. Luogo misterioso La ... Il finale, però, non è da meno: "Bisogna stare schisci, come si dice a, schiacciati a terra, per ...La realizzazione del progetto ha ricevuto un contributo dall'Università IULM di(Progetto di Ricerca "La traduzione collaborativa" del Dipartimento di Studi Umanistici). Tutte le informazioni ...Fino al 24 settembre 2021 la galleria Il Ponte di Firenze (Via di Mezzo, 42/b), propone il Virtual Show riguardante la mostra "Fotografando" dedicata a Luca Maria Patella, artista di ricerca conosciut ...Il progetto. l progetto espositivo, a cura di Roberta Tenconi e Vicente Todolí, è concepito come una narrazione in capitoli che si sviluppa negli spazi di Pirelli HangarBicocca, rappresentando simboli ...