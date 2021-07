Demme, in giornata l’intervento a Villa Stuart: i tempi di recupero (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non si sa ancora se il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis interverrà oppure no sul mercato per prendere un sostituto di Diego Demme, ma intanto sono giunti aggiornamenti rilevanti per quanto riguarda le condizioni del regista di centrocampo. Come ben sappiamo, l’italo-tedesco si è infortunato al ginocchio destro in seguito ad un duro scontro con un giocatore della Pro Vercelli durante l’ultima amichevole a Dimaro. L’ex Lipsia ha riportato un trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale. All’inizio, dopo il responso degli esami strumentali, era stata esclusa l’eventualità di sottoporsi ad intervento chirurgico, ma, a quanto pare, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non si sa ancora se il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis interverrà oppure no sul mercato per prendere un sostituto di Diego, ma intanto sono giunti aggiornamenti rilevanti per quanto riguarda le condizioni del regista di centrocampo. Come ben sappiamo, l’italo-tedesco si è infortunato al ginocchio destro in seguito ad un duro scontro con un giocatore della Pro Vercelli durante l’ultima amichevole a Dimaro. L’ex Lipsia ha riportato un trauma contusivo-distorsivo con lesione di alto grado del collaterale mediale. All’inizio, dopo il responso degli esami strumentali, era stata esclusa l’eventualità di sottoporsi ad intervento chirurgico, ma, a quanto pare, ...

