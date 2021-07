Vecino-Napoli, spunta una richiesta ben precisa fatta dal giocatore (Di martedì 27 luglio 2021) Matias Vecino, uno dei tanti giocatori accostato al Napoli, avrebbe fatto una richiesta alla Società nerazzurra. Marco Barzaghi, giornalista ed esperto di ciò che accade … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 27 luglio 2021) Matias, uno dei tanti giocatori accostato al, avrebbe fatto unaalla Società nerazzurra. Marco Barzaghi, giornalista ed esperto di ciò che accade … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SpinaFan : @Giosue38964236 Giosuè, ti dico che il Napoli comprerà Vecino - Ftbnews24 : ?? #Infortunio Demme, il Napoli studia l’alternativa Vecino #Napoli #Gattuso #SerieA #UEL - antonellaa262 : Calcio Napoli: la società azzurra sta riflettendo se comprare uno o due rinforzi per il centrocampo dopo l’infortun… - gianfrancozuc : Dopo l’infortunio di Demme il Napoli sonda il terreno per Vecino e pensa costantemente al ritorno di Bakayoko in pr… - CalcioNapoli24 : -