Traffico Roma del 27-07-2021 ore 07:30 (Di martedì 27 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno è ben trovate il primo appuntamento della giornata in studio Massimo Vischi al momento abbiamo coda per un incidente su Viale Palmiro Togliatti all'incrocio con via Collatina altro in mente è segnalato dalla polizia locale su Viale America all'altezza della Cristoforo Colombo auto in fila poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina e sulla carreggiata esterna tra la Prenestina e la Tiburtina aumenta il Traffico anche sulla via Pontina in direzione di Roma con rallentamenti tra Pomezia e Castel Romano e code da qui fino al Raccordo Anulare anche sul tratto Urbano

