Tokyo | Dean due volte il Covid e poi l' oro | ' pazzesco'

(Di martedì 27 luglio 2021) "Sono stato positivo alduein 12 mesi, una cosa inaudita. In tutti quei giorni chiuso in casa, un medaglia mi sembrava lontana un milione di miglia". Tomha appena vinto l'oro dei ...

... ITALIA IN SEMIFINALE La squadra azzurra femminile di spada accede alla semifinale di2020. ... Ore 3:55 NUOTO, 200 SL: ORO ATomvince l'oro dei 200 stile libero in 1'44'22 davanti allo ...Tomha appena vinto l'oro dei 200 stile libero a2020, e racconta la sua storia incredibile. "Per mesi non mi sono potuto allenare, e ora mi sembra tutto incredibile", ha aggiunto il ...Una nuova giornata di gare è andata in archivio nell'Aquatics Centre di Tokyo (Giappone), sede delle gare di nuoto alle Olimpiadi. La piscina nipponica ha regalato tantissime emozioni e vale la pena r ...Tom Dean ha vinto una delle gare più attese della notte alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l'inglese ha strappato l'oro nei 200 metri stile libero in 1'44''22 stabilendo ...