TFA sostegno VI ciclo, nuovi bandi: Torino, Udine, Urbino, Sassari [IN AGGIORNAMENTO] (Di martedì 27 luglio 2021) TFA sostegno VI ciclo: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 675 del 6 luglio con cui si attiva il nuovo ciclo di specializzazione per il conseguimento del titolo utile per l'insegnamento sui posti di sostegno. Ecco le Università che attivano il corso e man mano le pagine aggiornate, in cui saranno pubblicati i bandi con relativa scadenza di presentazione della domanda (la scadenza dipende dalle singole Università). L'articolo TFA sostegno VI ciclo, nuovi bandi: Torino, Udine, Urbino, ... Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 luglio 2021) TFAVI: il Ministero ha pubblicato il decreto n. 675 del 6 luglio con cui si attiva il nuovodi specializzazione per il conseguimento del titolo utile per l'insegnamento sui posti di. Ecco le Università che attivano il corso e man mano le pagine aggiornate, in cui saranno pubblicati icon relativa scadenza di presentazione della domanda (la scadenza dipende dalle singole Università). L'articolo TFAVI, ...

Advertising

GEvVC : RT @Ticonsiglio: TFA Sostegno 2021: bando, requisiti, posti disponibili <p>Il MIUR ha pubblicato il decreto che avvia il TFA 2021 per la sp… - maurizioi : RT @Ticonsiglio: TFA Sostegno 2021: bando, requisiti, posti disponibili <p>Il MIUR ha pubblicato il decreto che avvia il TFA 2021 per la sp… - Ticonsiglio : TFA Sostegno 2021: bando, requisiti, posti disponibili <p>Il MIUR ha pubblicato il decreto che avvia il TFA 2021 pe… - uni_cassino : ?Bando TFA Sostegno VI ciclo a.a. 2020-2021? Pubblicato il bando #Unicas per l’ammissione ai percorsi di formazion… - TecnicaScuola : Tfa sostegno VI ciclo: le pagine e i bandi delle Università [AGGIORNAMENTI] -- -