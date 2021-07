Sciuker | backlog ammonta a 142 milioni | nuovi contratti per controllata Ecospace

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sciuker backlog

Borsa Italiana

Il numero di contratti sottoscritti daEcospace raggiunge quota 55; con unresiduo dell'intero Gruppo pari a 142,1 milioni. Tale importo, dopo aver registrato risultati preliminari ...Il numero di contratti sottoscritti daEcospace raggiunge quota 44; con unresiduo dell'intero Gruppo pari a 126,5 Mln. Tale importo, dopo aver registrato risultati preliminari pari a ...(Teleborsa) - Sciuker Ecospace controllata di Sciuker Frames ha stipulato 11 nuovi contratti d'appalto dal valore complessivo lordo pari a 15,6 milioni di euro. Il numero di contratti sottoscritti da.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 lug - Il Gruppo Sciuker, leader in Italia nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili dal design Made in Italy e nella realizzazione di interv ...