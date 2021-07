Porto-Roma, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole (Di martedì 27 luglio 2021) Mercoledì 28 luglio alle ore 21 a l’Estadio Do Dragão si disputerà l’amichevole estiva Porto-Roma con entrambe le squadre che si stanno preparando per l’inizio dei rispettivi campionati con quello Portoghese che inizierà il 7-8 agosto con i Dragoni che esordiranno in casa contro il Belenenses SAD, mentre quello italiano il 21-22 agosto Dove i L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Euro 2020, Dove vedere Svezia-Slovacchia: streaming gratis LIVE e ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 27 luglio 2021) Mercoledì 28 luglio alle ore 21 a l’Estadio Do Dragão si disputerà l’estivacon entrambe le squadre che si stanno preparando per l’inizio dei rispettivi campionati con quelloghese che inizierà il 7-8 agosto con i Dragoni che esordiranno in casa contro il Belenenses SAD, mentre quello italiano il 21-22 agostoi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Euro 2020,Svezia-Slovacchia:LIVE e ...

Advertising

sportli26181512 : #Roma, secondo giorno di allenamenti in Portogallo: individuale per Veretout: La squadra prosegue la preparazione e… - GeaPilato : RT @pieroomega2: @ItalianPatriota @virginiaraggi #NessunoTocchiVirginia Tu vivi a #Roma? Perché non lo scrivi nel profilo? Sai che offendi… - Kimstellata : RT @pieroomega2: @ItalianPatriota @virginiaraggi #NessunoTocchiVirginia Tu vivi a #Roma? Perché non lo scrivi nel profilo? Sai che offendi… - BiagioSiracusa : RT @pieroomega2: @ItalianPatriota @virginiaraggi #NessunoTocchiVirginia Tu vivi a #Roma? Perché non lo scrivi nel profilo? Sai che offendi… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: la divina commedia insegna CAPALDO PELLEGRINO PELLERGINI MIRANO ROMANI dal febbraio 1974 presidente banca di Roma, banca de… -