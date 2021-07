“Io apro” e Forza Nuova a braccetto contro vaccini e Green pass in piazza a Roma (Di martedì 27 luglio 2021) Continuano le manifestazioni di piazza di no-vax e nemici del Green pass. I manifestanti questa volta hanno scelto piazza del Popolo a Roma per dar vita a delle contestazioni che, come spesso accade, perdono la loro ragione (qualora ce ne fosse) nella violenza. 100.000 persone attese ma 99.800 sono rimaste a casa. 2 gazebo per il tesseramento al partito #ioapro. 0 mascherine. pic.twitter.com/EoumZ3d1tP — Alekos Prete (@AlekosPrete) July 27, 2021 Per l’ennesima volta i nemici della gente sono i politici che stanno provando a dare un indirizzo chiaro all’uscita dalla pandemia, ma anche ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Continuano le manifestazioni didi no-vax e nemici del. I manifestanti questa volta hanno sceltodel Popolo aper dar vita a delle contestazioni che, come spesso accade, perdono la loro ragione (qualora ce ne fosse) nella violenza. 100.000 persone attese ma 99.800 sono rimaste a casa. 2 gazebo per il tesseramento al partito #io. 0 mascherine. pic.twitter.com/EoumZ3d1tP — Alekos Prete (@AlekosPrete) July 27, 2021 Per l’ennesima volta i nemici della gente sono i politici che stanno provando a dare un indirizzo chiaro all’uscita dalla pandemia, ma anche ...

Advertising

Adnkronos : No #Greenpass, nuova protesta a #Roma: cori contro Draghi e i politici. In piazza due gruppi, 'Io Apro' e Forza Nuo… - repubblica : 'Io apro', in piazza del Popolo gli esercenti contrari al Green Pass. C'è anche Forza nuova: 'Stop a tirannia sanit… - tittimaestra : RT @AndreaMarano11: @PBerizzi @repubblica No vax e no Green Pass, in piazza a Roma spunta anche Enrico Montesano, ma soprattutto Giuliano C… - iosonotia : _ È ora ke bastah #ioapro + Ma guarda che è già tutto aperto _ Ma io apro di piu! Libertà libertà! Sentiamo cosa ha… - 62Annamacaluso : RT @AndreaMarano11: @PBerizzi @repubblica No vax e no Green Pass, in piazza a Roma spunta anche Enrico Montesano, ma soprattutto Giuliano C… -