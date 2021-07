Interplay domani ' rinasce' | un annuncio dai creatori di Fallout e publisher di Baldur' s Gate

(Di martedì 27 luglio 2021), Planescape: Torment,'s, Wasteland, Descent, Icewind Dale sono solo alcuni dei grandissimi nomi associati in qualche modo a una icona videoludica che tra gli anni 80 e 90 ha regalato a tutti i videogiocatori delle IP storiche e degli autentici capolavori. Che si tratti di sviluppo o "solo" di publishing,è un nome indimenticabile per moltissimi che hanno vissuto quegli anni o che hanno riscoperto quel passato glorioso. Ma come molti tra voi saprannoè un nome ormai decaduto da anni, una sorta di reliquia che però potrebbe avere ancora qualcosa da dire. Negli ultimi ...

Advertising

Eurogamer_it : L'iconica Interplay è pronta per un annuncio...domani! #Interplay - infoitscienza : Interplay, creatore di Fallout e Wasteland, rinasce: annuncio domani – NotiziaVideogiochi per PC e console |… - Multiplayerit : Interplay, creatore di Fallout e Wasteland, rinasce: annuncio domani -

Ultime Notizie dalla rete : Interplay domani

Multiplayer.it

Con un post su Twitter,chiede di prepararci per28 luglio , quando vedremo qualcosa di nuovo. Ma non ci si ferma qui, dato che, sempre su Twitter, lo stesso account ufficiale ha ......di Gabriele Mirabassi e la fisarmonica di Simone Zanchini a illuminare la serata musicale di... L'eclettismo dei due musicisti permette loro di improvvisare con altissimocomunicativo, ...Interplay risorge dalle ceneri, annuncio in vista | Il publisher che fu di Fallout e Baldur's Gate si prepara a delle succose novità.Interplay, storico editore e sviluppatore di giochi come Fallout e Planescape, rinasce in un nuovo formato: domani ci sarà un annuncio.. Interplay, storico sviluppatore ed editore di giochi come ...