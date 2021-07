Dopo dieci anni Luana Ravegnini torna in tv, sarà lei a condurre Check Up (Di martedì 27 luglio 2021) Ricorderete di certo Luana Ravegnini anche se sono passati dieci anni dal suo addio alla tv. Quell’addio si trasforma in uno stop perché è pronta a tornare e con un programma tutto suo. La Rai ha affidato a Luana Ravegnini Check Up, il programma di salute, benessere e di informazione che un po’ di tempo fa si diceva avrebbe condotto Elisa Isoardi. L’ex compagna di Claudio Lippi è pronta a tornare a settembre sul piccolo schermo e ne parla nella sua lunga intervista al settimanale Oggi. La Ravegnini racconta ovviamente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 luglio 2021) Ricorderete di certoanche se sono passatidal suo addio alla tv. Quell’addio si trasforma in uno stop perché è pronta are e con un programma tutto suo. La Rai ha affidato aUp, il programma di salute, benessere e di informazione che un po’ di tempo fa si diceva avrebbe condotto Elisa Isoardi. L’ex compagna di Claudio Lippi è pronta are a settembre sul piccolo schermo e ne parla nella sua lunga intervista al settimanale Oggi. Laracconta ovviamente ...

Advertising

laetranger : @niko_tacconi @Gitro77 Il partito vero e proprio non esiste! Parliamo di un embrione: un 'partito' che dopo quasi d… - ant_s16 : @LaBombetta76 @scagnelorenzo @ilariacapua Si hai ragione, in effetti è impossibile dopo dieci anni stabilire che un… - LaBombetta76 : @ant_s16 @scagnelorenzo @ilariacapua I danni indennizzati sono quelli che avvengono subito dopo il vaccino, no dopo… - PaninPierluigi : RT @mariamacina: Arcuri , uno dei protagonisti della disastrosa gestione della pandemia, è stato scelto dal sottosegretario alla presidenza… - anybodysbaby : è inutile seguirmi per poi unfollowarmi dieci minuti dopo, seguo praticamente solo rad o comunque persone vicine al… -