D’Amato: casi aumenteranno ma pressione su ospedali ammortizzata da vaccini (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “I casi cresceranno perché c’è un’incidenza in aumento, specie nelle fasce giovanili”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, parlando, in occasione dell’inaugurazione del punto vaccinale all’aeroporto di Roma. “Il Lazio e’ la prima regione italiana per copertura vaccinale, saremo i primi ad arrivare al 70% nella prima settimana di agosto e questo contribuirà al contenimento della pressione sulla rete ospedaliera che è molto bassa: siamo al 3% nell’area medica e al 3% in terapia intensiva”, ha aggiunto D’Amato. “Ci aspettiamo un aumento ma dobbiamo abituarci ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) Roma – “Icresceranno perché c’è un’incidenza in aumento, specie nelle fasce giovanili”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio, parlando, in ocone dell’inaugurazione del punto vaccinale all’aeroporto di Roma. “Il Lazio e’ la prima regione italiana per copertura vaccinale, saremo i primi ad arrivare al 70% nella prima settimana di agosto e questo contribuirà al contenimento dellasulla reteera che è molto bassa: siamo al 3% nell’area medica e al 3% in terapia intensiva”, ha aggiunto. “Ci aspettiamo un aumento ma dobbiamo abituarci ...

