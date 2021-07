Voghera, l’assessore Adriatici a un testimone dopo lo sparo: «Hai visto che mi stava dando un calcio in testa?» – Il video (Di lunedì 26 luglio 2021) In un video girato lo scorso 20 luglio dietro al Bar Ligure di piazza Meardi, dove Massimo Adriatici ha sparato e ucciso Youns El Boussettaoui, si vede l’assessore parlare con un testimone. «Hai visto che ha fatto per darmi un calcio in testa? L’importante è quello, che hai visto che stava dandomi un calcio in testa», dichiara il politico della Lega all’uomo mentre quest’ultimo viene interrogato dai carabinieri. Il video è stato ottenuto e pubblicato da LaPresse. Secondo ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 luglio 2021) In ungirato lo scorso 20 luglio dietro al Bar Ligure di piazza Meardi, dove Massimoha sparato e ucciso Youns El Boussettaoui, si vedeparlare con un. «Haiche ha fatto per darmi unin? L’importante è quello, che haichemi unin», dichiara il politico della Lega all’uomo mentre quest’ultimo viene interrogato dai carabinieri. Ilè stato ottenuto e pubblicato da LaPresse. Secondo ...

