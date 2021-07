“Vi spiego perché la variante Delta è più contagiosa” (Di lunedì 26 luglio 2021) In queste settimane si stanno susseguendo le notizie relative alle nuove varianti del Coronavirus. Secondo le ultime informazioni disponibili, sembra che la Delta sia diventata quella prevalente in diversi Paesi del mondo. Ma quali sono le sue caratteristiche? Come mai è più contagiosa rispetto a molte altre varianti? Abbiamo intervistato la dottoressa Ariela Benigni, Segretario scientifico e coordinatore delle ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – IRCCS, chiedendole tutte le informazioni. Come si è giunti alla variante Delta? SARS-CoV continua a replicarsi e può ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 luglio 2021) In queste settimane si stanno susseguendo le notizie relative alle nuove varianti del Coronavirus. Secondo le ultime informazioni disponibili, sembra che lasia diventata quella prevalente in diversi Paesi del mondo. Ma quali sono le sue caratteristiche? Come mai è piùrispetto a molte altre varianti? Abbiamo intervistato la dottoressa Ariela Benigni, Segretario scientifico e coordinatore delle ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri – IRCCS, chiedendole tutte le informazioni. Come si è giunti alla? SARS-CoV continua a replicarsi e può ...

Ultime Notizie dalla rete : spiego perché Fioretto femminile, alle Olimpiadi di Tokyo nessuna medaglia. Pilato squalificata ...finale per il bronzo In vasca male Benedetta Pilato Tutti la vedono come una campionessa perché ... E' un tempo che non nuoto da due anni, davvero non me lo spiego. Nei giorni scorsi avevo l'ansia, ma ...

Deresponsabilizzazione e obbligo vaccinale. Lettera Mi spiego meglio: in questa situazione di pandemia, cosa ha fatto lo Stato per la tutela della salute pubblica, oltre agli obblighi ed ai divieti dei vari DPCM?Prendiamo il settore scuola o il ...

BENEDETTA PILATO SQUALIFICATA A OLIMPIADI TOKYO 2020: PERCHÉ?/ 'Non me lo spiego' Il Sussidiario.net ...finale per il bronzo In vasca male Benedetta Pilato Tutti la vedono come una campionessa... E' un tempo che non nuoto da due anni, davvero non me lo. Nei giorni scorsi avevo l'ansia, ma ...Mimeglio: in questa situazione di pandemia, cosa ha fatto lo Stato per la tutela della salute pubblica, oltre agli obblighi ed ai divieti dei vari DPCM?Prendiamo il settore scuola o il ...