Manifestazioni ‘no green pass’, la ministra Lamorgese: “Non autorizzate. Dittatura sanitaria? La vera libertà è data dal vaccino” (Di lunedì 26 luglio 2021) Manifestazioni non autorizzate durante le quali “sono stati utilizzati simboli ormai passati che non hanno nulla a che vedere con i provvedimenti del governo”. E soprattutto “nessuna Dittatura sanitaria”. La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha condannato e commentato così, durante una conferenza stampa a Caserta al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le Manifestazioni “no green pass” che hanno caratterizzato diverse piazze d’Italia, da nord a sud, per protestare contro l’ipotesi dell’utilizzo del pass vaccinale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)nondurante le quali “sono stati utilizzati simboli ormai passati che non hanno nulla a che vedere con i provvedimenti del governo”. E soprattutto “nessuna”. Ladell’Interno, Luciana, ha condannato e commentato così, durante una conferenza stampa a Caserta al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, le“nopass” che hanno caratterizzato diverse piazze d’Italia, da nord a sud, per protestare contro l’ipotesi dell’utilizzo del pass vaccinale ...

