Lo strano caso dell’infettivologo sceso in piazza coi No-Vax (Di lunedì 26 luglio 2021) Sabato 24 luglio, insieme ai No-Vax che in tutta Italia manifestavano contro il Green Pass, c’era anche lui, Pietro Luigi Garavelli, primario di Malattie Infettive all’ospedale di Novara, la cui presenza ad Alessandria non è certo passata inosservata. Anche perché non parliamo di un semplice medico – e già questo basterebbe per sollevare un caso – ma di qualcuno che è considerato un luminare nel suo campo, al punto da essere stato addirittura premiato con la nomina a Cavaliere della Repubblica l’anno scorso per le cure domiciliari anti-Covid con l’idrossiclorichina. Garavelli respinge le accuse: “Ero lì sono per informare” Ma il diretto interessato respinge al mittente ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Sabato 24 luglio, insieme ai No-Vax che in tutta Italia manifestavano contro il Green Pass, c’era anche lui, Pietro Luigi Garavelli, primario di Malattie Infettive all’ospedale di Novara, la cui presenza ad Alessandria non è certo passata inosservata. Anche perché non parliamo di un semplice medico – e già questo basterebbe per sollevare un– ma di qualcuno che è considerato un luminare nel suo campo, al punto da essere stato addirittura premiato con la nomina a Cavaliere della Repubblica l’anno scorso per le cure domiciliari anti-Covid con l’idrossiclorichina. Garavelli respinge le accuse: “Ero lì sono per informare” Ma il diretto interessato respinge al mittente ...

Advertising

disinformatico : Strano che quando gli oggetti volanti sono identificati, come in questo caso, improvvisamente le riprese diventano… - Eva_booklover97 : @AirinVein Penso la prima ma mi sembra strano in ogni caso - ezeta67 : @borghi_claudio Incredibile, non riesco a capire cosa li faccia spingere in questo modo. Si sono sempre accodati a… - spiegelreisende : immagino che viste le sue uscite in passato ormai abbia tutti gli eurofan contro a prescindere ma in ogni caso vi i… - demichele_r : @ProfCampagna Mi vengono in mente Bel Ami, Il ritratto di Dorian Gray e Lo strano caso del dottor Jekyll e del sign… -

Ultime Notizie dalla rete : strano caso Netflix cambierà le regole del mondo dei videogiochi? In ogni caso, il discorso è comunque utile per darvi un'idea di come stanno le cose e del perché, ... Nulla di strano : se ci pensate è lo stesso procedimento che ha portato Netflix ad essere quello che ...

Dal mining al trading online: investire (e guadagnare) nelle criptovalute ... soltanto pochi addetti ai lavori avevano familiarità con quello strano termine proveniente dal ... I primi, in tal caso, coincidono con l' eventualità di ottenere guadagni in breve tempo; i secondi, d' ...

Obbligo vaccino a docenti e personale solo nelle Regioni con basse percentuali, ipotesi. Ma i numeri non tornano Orizzonte Scuola Lo strano caso dell’infettivologo sceso in piazza coi No-Vax Sabato 24 luglio, insieme ai No-Vax che in tutta Italia manifestavano contro il Green Pass, c’era anche lui, Pietro Luigi Garavelli, primario di Malattie Infettive all’ospedale di Novara, la cui prese ...

Il cagliaritano che insegnò il football agli australiani Gianfranco Zola è andato a insegnare calcio nel luogo in cui è nato il calcio: le sue gesta nel Chelsea hanno talmente esaltato i tifosi dei “blues” tanto che la regina Elisabetta gli ha concesso il t ...

In ogni, il discorso è comunque utile per darvi un'idea di come stanno le cose e del perché, ... Nulla di: se ci pensate è lo stesso procedimento che ha portato Netflix ad essere quello che ...... soltanto pochi addetti ai lavori avevano familiarità con quellotermine proveniente dal ... I primi, in tal, coincidono con l' eventualità di ottenere guadagni in breve tempo; i secondi, d' ...Sabato 24 luglio, insieme ai No-Vax che in tutta Italia manifestavano contro il Green Pass, c’era anche lui, Pietro Luigi Garavelli, primario di Malattie Infettive all’ospedale di Novara, la cui prese ...Gianfranco Zola è andato a insegnare calcio nel luogo in cui è nato il calcio: le sue gesta nel Chelsea hanno talmente esaltato i tifosi dei “blues” tanto che la regina Elisabetta gli ha concesso il t ...