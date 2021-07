Lo scontro social tra Amanda Knox e Gaia Zorzi (Di lunedì 26 luglio 2021) Tema dell'acceso botta e risposta il tweet con cui la 34enne americana ha definito a sua detenzione in Italia una 'vacanza ... Leggi su today (Di lunedì 26 luglio 2021) Tema dell'acceso botta e risposta il tweet con cui la 34enne americana ha definito a sua detenzione in Italia una 'vacanza ...

Advertising

emmegidi77 : @MarcelloLyotard Esatto! E lì che nasce la cattiveria e la voglia di discriminare. C'è chi dice che non dobbiamo ce… - charlissima : @kebabsenzamais Domani sui vari siti di gossip 'Gaia Zorzi contro Amanda Knox è scontro sui social: non provi empatia!' Are you ready? ?? - Salvucc20278465 : RT @SkyTG24: Incidente a Isnello, scontro tra una moto e un cinghiale: ferito 17enne - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente a Isnello, scontro tra una moto e un cinghiale: ferito 17enne - alcinx : RT @SkyTG24: Incidente a Isnello, scontro tra una moto e un cinghiale: ferito 17enne -