Incendi in Sardegna | devastati 20 mila ettari | “Una ferita mortale per l’isola”

Advertising

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - EnricoLetta : Sono terribili le notizie che arrivano da tante località della #Sardegna. Siamo vicini alle popolazioni colpite e a… - CNike60 : RT @cometramonti: in sardegna la situazione è tragica: a causa degli incendi che stanno distruggendo tutto (campi, abitazioni, aziende, bes… - pippieddona : @CucchiRiccardo @pm52127050 @CucchiRiccardo purtroppo, se fosse cosi, non ci sarebbero piu incendi, si dovrebbe usa… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sardegna

... distrutto da uno degliche lo scorso fine settimana hanno funestato lae l'Oristanese in particolare. Non sono sopravvissuti, invece, 28 gatti di un gattile gestito da un privato di ...Pesantissimo il bilancio degliche stanno devastando la zona ovest dell'isola. La Regione ha decretato lo stato di emergenza. Si teme anche per la Gallura fino al ...Incendi in Sardegna, che cosa sta succedendo nelle ultime ore e quali sono i danni. Le ultime notizie 26 luglio ...La Sardegna brucia ancora, gli incendi che stanno sconvolgendo il Montiferru e gran parte dell'Oristanese sono ancora attivi da almeno 60 ore. Il rogo divampato a Bonarcado quando il ...