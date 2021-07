Il tiraggiro di Lorenzo Insigne entra nella Treccani

(Di lunedì 26 luglio 2021) , alla voce neologismi 2021. L’enciclopedia definisce così il colpo del capitano del Napoli, messo a segno contro il Belgio ad Euro 2020. “Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rire. Adattamento del napoletano parlato tir a ggir“. Di seguito la definizione completa.s. m. (fam.) Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rire. Ma le mugliere non ci dicono niente quando scendono con questi capelli? Maheeeeeee CHESFACCIMMADIGOL ILOO IL ...

Advertising

napolista : La voce è inserita nella sezione Neologismi: “Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da impr… - flamanc24 : RT @SPress24: 'Tiraggiro': il nuovo vocabolo introdotto dalla Treccani riferito a Lorenzo Insigne - SPress24 : 'Tiraggiro': il nuovo vocabolo introdotto dalla Treccani riferito a Lorenzo Insigne - vesuvianonews : La parola “tiraggiro“, divenuta famosa dopo lo strepitoso gol segnato da Lorenzo Insigne al Belgio durante Euro 202… -

Ultime Notizie dalla rete : tiraggiro Lorenzo

Napoli Calcio - La parola "", divenuta famosa dopo lo strepitoso gol segnato daInsigne al Belgio durante Euro 2020 è finita nella prestigiosa enciclopedia Treccani:Insigne ha appena vissuto uno dei momenti più belli della sua carriera: la vittoria ad Euro ...continua a essere protagonista anche fuori dal campo grazie al suo punto di forza il ''. ...Il numero 10 della Nazionale campione d'Europa l'ha messo in mostra più volte nel Napoli ed anche nel corso di Euro 2020, trovando due volte la via del goal ...“Tiraggiro s. m. (fam.) Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”. L'Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, comunemente no ...