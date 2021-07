Covid oggi Basilicata, 10 contagi e zero morti: bollettino 26 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 26 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale è di 441 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 48 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 24. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 15 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 577. Per la vaccinazione, in due giorni sono state effettuate 10.222 somministrazioni. Finora 343.563 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (62,1 per cento) e 237.759 hanno ricevuto anche la seconda dose (43,0 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 10 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 26. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale è di 441 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 48 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 24. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 15 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 577. Per la vaccinazione, in due giorni sono state effettuate 10.222 somministrazioni. Finora 343.563 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (62,1 per cento) e 237.759 hanno ricevuto anche la seconda dose (43,0 ...

