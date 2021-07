Agenas | crescita ricoveri e terapie intensive più alta al Sud

(Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo settimane di calo seguite da stabilità, per la prima volta aumenta di un punto la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti Covid e raggiunge il 3%

A distanza di settimane di calo seguite da stabilità, per la prima volta aument di un punto a livello nazionale la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti Covid. Toccando quindi il 3%. Sono Sardegna e Sicilia le due Regioni che vedono la maggiore crescita della percentuale di occupazione di terapie intensive. Dopo settimane di calo seguite da stabilità, per la prima volta mostra un aumento dell'1%, a livello nazionale, la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti Covid.