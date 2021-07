“Abbiamo fondato un ecovillaggio diffuso e cambiato vita Con la pandemia in tanti vogliono venire | ma non è stato facile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 luglio 2021) Michela è mamma di due bimbi, parla 4 lingue e ha lavorato per 12 anni in Slow Food, associazione internazionale per cui lavora tuttora Michele, originario di Trieste, compagno di Barbara. Claudio, geologo, è un aggiustatutto, Stefano ha lasciato il suo lavoro da informatico e oggi si dedica all’agricoltura biodinamica. Barbara è arrivata in Langa, sarta, volontaria della Croce rossa, lavora in una cooperativa di abiti e oggetti. Oliver è fotografo, Elisa insegna in una scuola. Francesco ha visitatossimi ecovillaggi e poi è approdato qui. Si chiama ‘La Casa Rotta’ ed è il progetto agricolo e sociale partito nel 2011 da una cascina dell’800 ristrutturata “con le ...