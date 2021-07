Vanessa Ferrari in finale alle Olimpiadi: “Esercizio completo: acrobatica, artistica, mi esprimo col viso” (Di domenica 25 luglio 2021) Vanessa Ferrari si è resa protagonista di uno show spettacolare al corpo libero durante le qualificazioni delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L’azzurra è stata impeccabile sulle note di “Con te partirò”, ha confezionato quattro diagonali acrobatiche magistrali, si è distinta nella parte artistica ed è stata premiata con un notevole 14.166 (5.9 il D Score). La bresciana è riuscita a fare meglio delle fuoriclassi statunitensi Simone Biles (14.133) e Jade Carey (14.100), chiuderà verosimilmente al primo posto in classifica questo turno preliminare e si lancia con grande ottimismo verso l’atto conclusivo dove inseguirà la tanto ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)si è resa protagonista di uno show spettacolare al corpo libero durante le qualificazioni delledi Tokyo 2021. L’azzurra è stata impeccabile sulle note di “Con te partirò”, ha confezionato quattro diagonali acrobatiche magistrali, si è distinta nella parteed è stata premiata con un notevole 14.166 (5.9 il D Score). La bresciana è riuscita a fare meglio delle fuoriclassi statunitensi Simone Biles (14.133) e Jade Carey (14.100), chiuderà verosimilmente al primo posto in classifica questo turno preliminare e si lancia con grande ottimismo verso l’atto conclusivo dove inseguirà la tanto ...

