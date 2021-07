Vaccini under 12, la pediatra: "Effetti futuri? Improbabili. Nessun timore per i bimbi" (Di domenica 25 luglio 2021) La pediatra Bozzola: l'antidoto ai 12enni è sicuro, ma è una scelta politica. "I miei figli li immunizzo appena posso, i danni da Long Covid fanno più paura" di ALESSANDRO MALPELO Articolo Covid e ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) LaBozzola: l'antidoto ai 12enni è sicuro, ma è una scelta politica. "I miei figli li immunizzo appena posso, i danni da Long Covid fanno più paura" di ALESSANDRO MALPELO Articolo Covid e ...

Advertising

petergomezblog : Vaccini, in un mese zero ricoveri in intensiva tra under 60 che hanno fatto almeno una dose. Over 80, 7 morti su 10… - HuffPostItalia : Covid, boom di vaccini tra gli under 30: 350 mila dosi in 7 giorni, il triplo dei 50-69enni - ilfoglio_it : Lega e Fratelli d'Italia, basandosi sulle indicazioni di Borghi e Lollobrigida, hanno sposato una linea no Vax per… - 241luca : 100% vaccinati. L'epidemia non si placa ed è più intensa dell'anno scorso. Non so cosa occorra ancora per capire c… - laurazan20 : RT @petergomezblog: Vaccini, in un mese zero ricoveri in intensiva tra under 60 che hanno fatto almeno una dose. Over 80, 7 morti su 10 non… -