Real Madrid, sconfitta in amichevole contro i Rangers (Di domenica 25 luglio 2021) Da dimenticare la prima partita di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid nella sua seconda avventura spagnola. Con una squadra incompleta, all'Ibrox Stadium di Glasgow, i blancos cedono per 2-1 ai Rangers di Steven Gerrard. A passare in vantaggio era stato il Real che, salvato in precedenza da Lunin in un paio di occasioni, trova il gol con Rodrygo dopo 8 minuti. Nella ripresa gli scozzesi pareggiano con Sakala al 10?, poi alla mezz'ora Nacho rimedia il secondo giallo e lascia in dieci i suoi. Due minuti dopo, in dieci contro undici, gli spagnoli subiscono la rete di Itten che regala la vittoria ...

