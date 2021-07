Olimpiadi, la romana Giuffrida in semifinale. Stop per Lombardo (Di domenica 25 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - L'azzurra Odette Giuffrida ( - 52 kg), argento a Rio 2016, supera la rumena Andreea Chitu per ippon al golden score e accede ai quarti di finale del torneo olimpico di judo e poi, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021) TOKYO (Giappone) - L'azzurra Odette( - 52 kg), argento a Rio 2016, supera la rumena Andreea Chitu per ippon al golden score e accede ai quarti di finale del torneo olimpico di judo e poi, ...

Advertising

tizi_14 : Lotta greco romana in campo, un classico delle olimpiadi #OlimpiadiTipo - TheAmandorla : Nella mia famiglia, l'unico sportivo è mio padre: ex guardalinee, maestro di lotta libera greco-romana, appassionat… - minavizovic : RT @Valerio864dd: Stanno per tornare gli esperti del web, a cadenza quadriennale, di scherma, tiro a volo, tiro con l'arco e lotta greco-ro… - Valerio864dd : Stanno per tornare gli esperti del web, a cadenza quadriennale, di scherma, tiro a volo, tiro con l'arco e lotta gr… - Coninews : Di bronzo alle Olimpiadi di #Monaco1972 ??????? nella lotta greco-romana cat. 52kg, buon compleanno a Giuseppe Bognan… -